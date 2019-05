Robin Lehner veut se donner du temps

Le gardien Robin Lehner n’est pas encore prêt à confirmer son retour avec les Islanders de New York la saison prochaine et veut prendre le temps de digérer l’élimination de l’équipe avant de discuter de l’avenir.

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation le 1er juillet, l’ancien des Sabres de Buffalo a constitué l’une des raisons des succès de la formation new-yorkaise en 2018-2019. Le Suédois de 27 ans a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930. Ces statistiques lui ont permis de mettre la main sur le trophée William-Jennings, remis au duo de gardiens le plus avare de la Ligue nationale.

Cependant, après une première ronde sans faille contre les Penguins de Pittsburgh, Lehner et les Islanders ont subi le balayage aux mains des Hurricanes de la Caroline. En revanche, le principal concerné peut s’attendre à signer un contrat plus lucratif que l’entente d’un an et de 1,5 million $ paraphée en juillet 2018.

«J’ai vraiment tout le monde ici. Ce groupe est incroyable, certaines personnes sont les meilleures que j’ai rencontrées depuis le début de ma carrière. Je suis dans cette ligue depuis un bout de temps et voyons ce que Dieu a gardé en réserve pour moi», a-t-il mentionné au site NHL.com. Personnellement, j’en suis à la première étape. Il y a beaucoup de choses à régler dans ma vie. Un long été se pointe à l’horizon pour cela et je crois pouvoir devenir un meilleur gardien l’an prochain.»

«C’est triste qu’on ait perdu, mais il n’y a aucun regret ici, a-t-il ajouté. Ce fut une bonne année pour l’organisation. La fondation de cette équipe est très solide.»

Joueur apprécié

Les coéquipiers de Lehner espèrent aussi revoir celui-ci cet automne en dépit de l’incertitude entourant son futur avec le club.

«Ça fait partie de notre sport; ce sont les affaires. Mais nous formons une famille ici, nous sommes une équipe. À moins d’un changement, il est un membre de la famille, a déclaré le capitaine Anders Lee. Notre défaite n’a rien à voir avec Robin. Vous avez suffisamment vu de hockey pour comprendre que parfois, des trucs se modifient au sein d’une formation. Dans notre cas, le problème était de trouver une étincelle, le feu qui manquait. Robin n’était pas en cause, il a connu une campagne phénoménale.»