Se préparer à la saison de course

Préparer une saison sportive fait partie d’un rituel. Cette période s’avère spécifique à chaque activité, dépendamment de ses exigences, des particularités de l’individu qui la pratique et de différents facteurs externes. Voilà qu’en course à pied, comme dans à peu près tous les sports qui se pratiquent 12 mois par année, la préparation réside dans la simplicité !

Commencer de la bonne façon

Pour être un coureur, c’est tout simple, il faut courir ! Ce n’est donc pas principalement par la musculation, le vélo ou toute autre activité qu’un futur coureur se préparera à son sport de manière optimale. Du fait que la course se pratique toute l’année, avec un tapis roulant s’il le faut, pas de raison de ne pas courir. Oui, la pratique d’autres sports peut aider du point de vue physiologique (tout ce qui se passe en dedans du corps humain), mais du point de vue mécanique, ils ne le peuvent pas beaucoup.

Quantifier son stress mécanique

Il faut le crier haut et fort : on ne (re)commence pas la course par un 5 kilomètres à toute vitesse ! La clé du succès est d’y aller progressivement, d’abord en alternant course confortable et marche. Il est sécuritaire de commencer par 15, 30 secondes ou 1 minute de course confortable alternée avec des minutes de marche. Besoin d’idées ?

Écouter son corps

Lors de l’intégration d’une nouvelle activité l’impliquant, le corps parle et il faut l’écouter tout en nuançant ses demandes ! Déjà, faire la différence entre une courbature et une blessure est un grand pas. La douleur associée à la blessure se reconnaît par son intensité, et souvent par sa persistance. Une courbature, qui est en soi une blessure, mais moins négative, offre un grand avantage : celui de permettre au corps de s’adapter à la prochaine course. Les courbatures en amorce d’un programme de course sont normales, mais les blessures ne le sont pas.

La musculation et la flexibilité dans tout ça

Il est adéquat que le sportif ajoute des exercices de musculation et de flexibilité à son quotidien, sans penser que musculation rime avec préparation de début de saison. Les exercices peuvent permettre de mieux s’adapter à l’activité, tout autant que de trouver un équilibre postural au quotidien. La routine musculation/flexibilité est idéalement personnalisée... quoique des exercices de base peuvent la composer. Et si je vous proposais cette base la semaine prochaine ?

En attendant, pourquoi ne pas préparer votre saison en intégrant doucement la course à votre semaine ?

Chronique inspirée de la question d’une lectrice de 71 ans (G. Lessard J). Merci !

