Subway a fermé plus de 1000 restaurants aux États-Unis

Subway, la plus grande bannière de restauration rapide au monde a fermé plus de 1000 restaurants aux États-Unis l’an passé, signe qu’elle a du mal à s’adapter à une clientèle plus difficile, axée sur la santé et branchée sur les nouvelles technologies.

Le géant mondial prévoyait des fermetures de certaines de ses adresses, mais les fermetures ont été beaucoup plus nombreuses que celles prévues.

Certains des restaurants qui ont mis la clef dans la porte venaient d’être ouverts, selon les analystes de CNN.

Les fermetures de ces restaurants ont commencé à être importantes dès 2016, l’année où il y a eu plus de fermetures que de nouveaux comptoirs pour la première fois dans l’histoire.

Subway a annoncé son intention de continuer à fermer des restaurants en essayant de devenir plus rentable.

«Nos principaux objectifs sont de générer du trafic client et d’accroître les bénéfices des propriétaires de franchises. Tout ce que nous faisons doit permettre d’atteindre ces objectifs», a déclaré un porte-parole de Subway dans un communiqué.

Subway a déclaré qu’il allait remodeler ou déplacer de nombreux restaurants qu’il compte garder ouverts.

Comme ses rivaux de la restauration rapide, Subway redéfinit de manière agressive ses restaurants pour s’adapter à l’avenir.

Transformation numérique

Le géant de la restauration avait annoncé il y a deux ans qu’il voulait déployer des kiosques de commande en ligne avec des options de paiement mobiles, des sièges plus confortables et des ports de chargement USB.

Subway compte environ 24 000 restaurants aux États-Unis, selon le site Web de la société.

Il compte environ 42 000 restaurants dans le monde.

C’est 17% de plus que McDonald (MCD), le concurrent le plus proche de Subway. McDonald a environ 36 000 restaurants.

L’industrie de la restauration est en pleine transformation numérique.



Starbucks (SBUX) et Burger King ont repensé et ajouté le service au volant.

McDonald’s a acheté une «start-up» technologique qui les aidera à améliorer les commandes mobiles.

Et l’ensemble de l’industrie a commencé à proposer des options d’aliments plus sains et des kiosques numériques pour des commandes plus rapides.