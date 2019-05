Tessa Virtue fait le point sur sa relation avec Scott Moir

Non seulement Tessa Virtue est-elle une ambassadrice du patinage artistique, mais elle personnifie l'une des athlètes olympiques canadiennes les plus influentes de l'histoire.

Avec son partenaire Scott Moir, elle a conclu sa carrière olympique de brillante façon avec deux médailles d'or aux Jeux de Pyeongchang en 2018, portant son cumulatif à cinq, un record dans cette discipline.

Depuis longtemps, le tandem Virtue-Moir est synonyme de perfection sur la glace, comme à l'extérieur, et cette chimie extraordinaire a constamment soulevé des questions sur la complicité des deux personnages : sont-ils amoureux, amants ou simplement des amis?

En entrevue avec la chaîne TVA Sports dans un studio de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, l'Ontarienne a fait une mise au point non seulement sur sa relation avec Moir, mais aussi sur sa vie amoureuse en général.

«Scott et moi sommes de bons amis. Rien de plus», a assuré la quintuple médaillée olympique.

D'ailleurs, celle-ci dit avoir «peu de temps pour des rendez-vous galants», étant donné son horaire chargé, ce qui confirme, en quelque sorte, son célibat.

«La question est plus à savoir qui veut être l'amoureux de Tessa...», a-t-elle lancé.

Virtue et Moir participeront par ailleurs au spectacle «Rock The Rink Tour» le 14 novembre à la Place Bell et le lendemain au Centre Vidéotron. Ils seront notamment accompagnés du triple champion mondial et médaillé olympique Patrick Chan.