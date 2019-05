Violent impact sur le boulevard Charest: un chauffard arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies

Un automobiliste dans la vingtaine a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, après avoir causé un violent impact qui a légèrement blessé un autre conducteur dans le quartier Saint-Roch, à Québec, samedi soir.



Selon les informations recueillies par les policiers auprès de témoins, le suspect circulait sur la rue Dorchester en direction sud et il aurait accéléré au moment de franchir le boulevard Charest, vers 22 h.



L’homme a alors percuté un second véhicule qui arrivait perpendiculairement à cette intersection.



Le deuxième véhicule aurait fait quelques tonneaux avant de finir sa course sur le côté contre un abribus du Réseau de transport de la Capitale.



Miraculeusement, le seul occupant de cette voiture n’aurait subi que des blessures mineures. Il a été conduit à l’hôpital à des fins de vérifications.



Le chauffard a pour sa part été placé en état d’arrestation. Le Service de police de la Ville de Québec le soupçonne d’avoir conduit avec les facultés affaiblies sans préciser si c’est l’alcool ou la drogue qui serait en cause.