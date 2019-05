800 000$ distribués en 10 ans

La Fondation iA Groupe financier a procédé récemment à sa 10e remise de bourses pour l’apprentissage d’une seconde langue. C’est ainsi que 53 étudiants des cégeps Limoilou, Garneau et Sainte-Foy vivront un séjour immersif à Hawaï, San Diego, Malte, au Mexique et dans d’autres destinations afin d’apprendre une langue seconde, grâce à de nouvelles bourses totalisant 110 000 $. Avec ces nouvelles bourses, les sommes distribuées depuis la création de la Fondation en 2010 s’élèvent à plus de 800 000 $. Au total, ce n’est pas moins de 365 étudiants des cégeps de Sainte-Foy, Limoilou et Garneau qui ont bénéficié d’une aide financière d’iA Groupe financier. Voir photos et détails dans cette page.

Bon voyage/buen viaje

Parmi les boursiers de la Fondation iA Groupe financier, 15 étudiants du cégep Limoilou (photo du haut) se sont partagé la somme de 30 000 $ pour financer une immersion anglaise au Global Village Hawaï d’Honolulu. Quatorze étudiants du cégep Garneau (photo du centre) se sont réparti 28 000 $ pour se perfectionner en anglais et apprendre l’espagnol lors d’une immersion au Summer Campus, au Mexique. Deux étudiants du cégep Sainte-Foy (photo du bas) ont reçu chacun une bourse de 4000 $ qui leur permettra de suivre une session au Humber College, à Toronto, tandis que 22 autres ont reçu 2000 $ chacun pour vivre une expérience d’immersion anglaise à l’étranger, notamment à San Diego, Honolulu et Malte. Les boursiers, sur les photos, sont tous en compagnie de Denis Ricard, président et chef de la direction d’iA Groupe financier.

Le cap des 100 000 $ dépassé

La Société Alzheimer de Québec était particulièrement fière d’annoncer qu’elle avait dépassé les 100 000 $ (avec un résultat de 104 400 $) lors de son 24e cocktail Alzheimer tenu le 24 avril dernier à l’Hôtel Château Laurier à Québec, sous la coprésidence de Carl Gauthier, président, et de Jacques Gauthier, fondateur des Équipements ESF inc. L’encan silencieux, de type électronique, ouvert au public et rassemblant plus de 40 lots, a permis d’amasser à lui seul 16 000 $. C’est le 25 mai prochain que La Société Alzheimer de Québec tiendra son deuxième événement annuel, la 13e Marche pour l’Alzheimer, le samedi 25 mai, à la base de plein air de Sainte- Foy. De gauche à droite sur la photo : Carl Gauthier, coprésident d’honneur ; Me Claude Rochon, avocat, Stein Monast et président sortant du CA ; Me Josée Bédard, notaire, Cabinet juridique Josée Bédard et présidente du CA ; France Le Bel, directrice générale de La Société Alzheimer de Québec ; Jacques Gauthier, coprésident d’honneur et Ève-Marie Lortie, marraine d’honneur de la Société Alzheimer de Québec.

60 ans pour les cadets de Charlesbourg

Le corps de cadets 2628 de Charlesbourg célèbre son 60e anniversaire. Pour l’occasion, le corps présentera sa parade finale pour conclure cette année bien spéciale le samedi 11 mai à 13 h à la polyvalente de Charlesbourg. Tous les anciens sont invités à assister à cette cérémonie. Le corps de cadet 2368 regroupe plus de 70 jeunes âgées de 12 à 18 ans.

Bénévole de l’année

Bravo à Geneviève Tirman, chargée d’enseignement à la Faculté de pharmacie qui recevra bientôt le prix Hervey-BeauBien, soit le titre de Bénévole de l’année, lors de la cérémonie Les Remarquables de la Fondation de l’Université Laval - Développement et relations avec les diplômés, le 8 mai au Palais Montcalm. Cet hommage vise à remercier les diplômés bénévoles qui consacrent temps et énergie à la réalisation de la mission de la Fondation, ainsi qu’à reconnaître leur dévouement et leur implication bénévole à travers les années.

Anniversaires

George Clooney (photo), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, 58 ans... Liv Anniston Price, fille de Carey et Angela Price, 3 ans... Pierre François Legendre, comédien, acteur et animateur né à Québec, 45 ans... Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 43 ans... Frédéric Angers, comédien (Virginie), 46 ans... Martin Brodeur, ex-gardien de but LNH, 47 ans.

Disparus

Le 6 mai 2018. Pierre Rissient (photo), 81 ans, cinéphile français, producteur, programmateur et découvreur de talents du 7e art... 2016. Candye Kane, 54 ans, chanteuse américaine de blues... 2015. Errol Brown, 71 ans, l’ancien chanteur du groupe Hot Chocolaté qui a connu le succès dans les années 70 et 80, notamment grâce au tube You Sexy Thing.