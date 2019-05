Boule à neige géante: la Ville n’aurait pas dû jouer à «l’amuseur public», selon Jean Rousseau

La Ville de Québec a dévié de son rôle le jour où elle a décidé d’acheter une boule à neige géante et de se transformer ainsi en «amuseur public», a regretté le conseiller de Démocratie Québec (DQ), Jean Rousseau.

Ce dernier réagissait à un article paru dans l’édition de lundi du Journal. On y apprenait que la boule à neige - acquise pour 175 000$ en 2014 par la municipalité et très peu utilisée depuis - est désormais à vendre.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

«C’est une vraie farce, a insisté M. Rousseau. La Ville s’est transformée en producteur évènementiel. Avec les fonds publics, on devient des producteurs de spectacles et de matériel promotionnel. Ça n’a aucune relation directe avec les services aux citoyens.»

Selon lui, «on crée des bébelles qui coûtent une fortune et pendant ce temps là, les services de base ne sont pas priorisés. On est bien plus dans le clinquant que dans le recherche du bien des citoyens».

Au moins 700 000 $, calcule Québec 21

Raisonnement semblable du côté de Jean-François Gosselin, chef de Québec 21. D’après lui, l’achat de la boule «était une mauvaise décision et une mauvaise gestion des fonds publics. C’est un échec sur toute la ligne».

En incluant les coûts d’acquisition, de transport en Belgique et de la présentation de la place D’Youville en 2016-2017, Québec 21 calcule que la boule géante a coûté jusqu’à maintenant au moins 700 000$ environ aux contribuables de la municipalité. «En bout de compte, les citoyens sont perdants. Est-ce qu’on a atteint l’objectif de base qui est celui de promouvoir la Ville? La réponse est non», a ajouté M. Gosselin.

Jean Rousseau pense également que l’aventure de la boule à neige a abouti à «une perte nette» pour les finances municipales. «Tant mieux si on est capable de la vendre, mais on ne va pas rentrer dans notre argent, a-t-il assuré. Il ne faut pas oublier d’inclure tous les frais de remisage et d’entreposage depuis l’achat.»