Céline Dion épate la galerie au MET Gala

De Katy Perry en chandelier à Lady Gaga entourée d’une demi-douzaine d’hommes pour transporter sa traîne, en passant par Céline Dion et Jennifer Lopez en version scintillante, les stars ont sorti l’artillerie lourde pour épater la galerie au gala du Metropolitan Museum of Art de New York, lundi soir.

Un an après avoir connu son baptême du célèbre rendez-vous mondain, Céline Dion a montré qu’on devait désormais compter sur elle pour pousser l’audace. Munie d’une coiffe argentée, la diva québécoise a exploré le thème du gala – « Camp : Notes on Fashion », qu’on pourrait définir comme un mélange de kitsch, d’exubérance et d’extravagance – en étrennant une robe métallique faite sur mesure pour elle par Oscar de la Renta et son équipe de 52 spécialistes en broderie. Ces derniers ont passé 3000 heures sur l’ensemble, a rapporté People Magazine. Autres faits à signaler : la tenue pesait 22 livres, et Pepe Munoz et Sydney Lopez ont collaboré au résultat à titre de stylistes, a confirmé l’équipe de l’artiste sur Instagram.

La tenue de Céline Dion a semblé plaire aux médias. Vogue, Hello, In Style et Entertainment Tonight l’ont notamment qualifié de « reine ».

En entrevue à E ! News en direct du tapis rouge, l’interprète de My Heart Will Go On a reconnu qu’au départ, elle ignorait ce que « camp » signifiait. « J’étais un peu confuse quand j’ai entendu ‘‘camp’’, a-t-elle déclaré. Je pensais que ça voulait dire ‘‘camping’’. On va faire du camping ! On va rester au MET toute la nuit. Mais, non. »

Outre Céline Dion, le gala du MET a attiré plusieurs grosses pointures, comme Gwen Stefani, Nicki Minaj, Penelope Cruz, Shawn Mendes, Cardi B, Alicia Keys et Emily Blunt.

Parmi les couples célèbres, citons Kim Kardashian et Kanye West, Gisele Bündchen et Tom Brady, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, Miley Cyrus et Liam Hemsworth, et Priyanka Chopra et Nick Jonas.

Lady Gaga, Harry Styles, le créateur Alessandro Michele et Serena Williams ont rempli les fonctions d’hôtes et d’hôtesses. Le gala du MET vise à amasser des fonds pour l’Institut du costume du musée.

