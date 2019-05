Cinq spectacles à voir à Montréal Complètement Cirque

Le festival Montréal Complètement Cirque soufflera ses 10 bougies du 4 au 14 juillet prochain. Pendant 11 jours, la TOHU, le Quartier des spectacles et le Quartier latin trembleront sous les prouesses de troupes de cirque et d’acrobates venus de partout dans le monde.

Outre «Bosch Dreams», des incontournables 7 Doigts, qui ouvrira l’événement après avoir fait sensation à l’échelle internationale, voici cinq spectacles qui nous en mettront plein la vue. La programmation complète de la dixième édition de Montréal Complètement Cirque peut être consultée au montrealcompletementcirque.com

1- «Finale», de Analog (Allemagne). Prestation de cirque contemporain arrivée tout droit de Berlin, à mi-chemin entre le cabaret, les folies acrobatiques et le concert rock, dans laquelle les artistes se mêlent au public. (9 au 20 juillet, Théâtre St-Denis).

2- «Somos», de El Nucleo (France/Colombie). Dans un décor dénué d’artifices, six hommes natifs de Bogota entremêlent leurs corps pour évoquer leurs souvenirs communs et leur amitié inébranlable. «Somos» signifie «Nous sommes», en espagnol. (10 au 14 juillet, la TOHU).

3- «La galerie», de Machine de cirque (Canada). Les survoltés Québécois de Machine de cirque lancent cette nouvelle production au cours de laquelle ils convient les spectateurs à la visite d’une (fausse) galerie d’art. (4 au 14 juillet, la TOHU).

4- «Se prendre», de Claudel Doucet et Cooper Lee Smith (Canada). Dans un appartement, on suit deux acrobates d’une pièce à l’autre, en douceur et en douleur. Rencontre de deux solitudes dans une totale mise à nu. (4 au 14 juillet, dans un appartement caché).

5- «Spring», de Gandini Juggling et Alexander Whitley (Royaume-Uni). Face à face entre la jonglerie et la danse contemporaine. Mouvements vifs, rythmes musicaux déconstruits et éclairages incisifs. (4 au 8 juillet, la TOHU).