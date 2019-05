Des testaments gratuits au centre d’un bras de fer

Une guerre judiciaire s’annonce entre des notaires et un entrepreneur qui offre des testaments gratuits.

Un adulte québécois sur deux n’a pas de testament pour planifier sa succession. C’est ce qui a poussé l’avocat et ancien notaire Alexandre Roy à démarrer il y a deux ans l’entreprise Skylegal, un site qui offre des documents juridiques à bas prix et des testaments gratuits.

Il cite en exemple un couple sans enfant qui n’est pas marié et qui vient de faire l’achat d’une propriété payée moitié-moitié par les deux conjoints.

Si ces derniers veulent le redistribuer au conjoint survivant, « on va avoir des taxes de bienvenue, des gains en capitaux qui vont être réalisés à la revente, donc des factures de plusieurs milliers $ qui auraient pu être évitées en faisant un simple testament ».

M. Roy souhaite que les gens comprennent qu’ils ont plusieurs options sur la table. « Il y a le testament notarié qui est la Cadillac, mais entre ça et ne rien avoir il y a d’autres options. On peut le faire soi-même, mais si on n’est pas à l’aise, il y a des entreprises comme nous qui offrent l’option. »