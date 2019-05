Deux nouvelles accusations contre Jean-Roch Parent

Deux nouveaux chefs d’accusation ont été déposés récemment contre l’avocat Jean-Roch Parent, déjà reconnu coupable en février d’entrave et d’intimidation sur un agent de la paix et toujours provisoirement radié du Barreau du Québec.

Selon l’acte d’accusation déposé le 12 avril dernier, Jean-Roch Parent aurait intimidé et harcelé une personne liée au système de justice. Les événements remonteraient au 9 janvier dernier, soit la veille de sa radiation provisoire par le barreau.

La couronne a aussi déposé une demande pour deux mandats de paix contre l’avocat, craignant que ce dernier commette de l’intimidation auprès d’un autre individu.

Parent reviendra devant la cour pour ces deux dossiers le 13 juin prochain.

Autre dossier reporté

L’avocat était également de passage au Palais de justice de Québec pour les représentations sur la peine dans son autre dossier, cette fois-ci d’intimidation sur un policier, d’entrave au travail des policiers et d’entrave à la justice.

La cause a toutefois été reportée au 1er octobre prochain puisque le rapport présentenciel demandé par la défense n’a toujours pas été produit. Le juge Louis Dionne a accepté le report de la cause, mais a rappelé à l’accusé que la responsabilité de ce retard lui revenait et qu’il «n’y aurait pas d’autre demande de rapport».

Jean-Roch Parent avait été reconnu coupable des trois chefs d’accusation par un jury en février dernier.

Les faits dans cette affaire remontaient à 2017, alors que l’avocat s’était emporté après avoir été arrêté par deux policiers pour une infraction au code de la sécurité routière. Sorti de son véhicule, il avait invectivé les deux agents de la SQ, en plus de tenter d’interférer dans leur travail en leur répétant qu’il était avocat et qu’il leur ferait «perdre leur job».