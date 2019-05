En liberté illégale dans une voiture volée

Un homme de 44 ans en liberté illégale a été arrêté dans une voiture volée par la police de Québec dimanche midi. Il est maintenant accusé de recel de plus de 5000$, possession d’une arme prohibée et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Patrick Boisvert, 44 ans, a comparu en fin d’après-midi lundi au Palais de Justice de Québec pour faire face à un total de sept chefs d’accusation. L’accusé était notamment déjà sous le coup d’un mandat d’arrêt pour liberté illégale lorsqu’il a été arrêté au volant d’une voiture volée.

Stupéfiants et arme

Les policiers du SPVQ ont intercepté l’homme vers 12 h 35 dimanche, alors qu’il conduisait une voiture rapportée volée. Il a donc été arrêté pour la garde de ce bien de plus de 5000$ obtenu illégalement.

Des stupéfiants ainsi qu’une arme prohibée ont été découverts par les agents lors de la fouille du véhicule. La quantité et le type de drogue ainsi que l’arme saisie n’ont toutefois pas été précisés pour le moment.

Boisvert, qui a une longue feuille de route en qui s’étire sur une vingtaine d’années en matière criminelle restera détenu jusqu’à la suite des procédures, prévue pour le 15 mai prochain.