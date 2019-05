Flyers: Michel Therrien confirmé, Mike Yeo arrive

Les Flyers de Philadelphie ont annoncé l’arrivée de Michel Therrien à titre d’entraîneur adjoint, lundi, tandis que Mike Yeo sera également un adjoint du pilote, Alain Vigneault.

Les deux hommes travailleront aux côtés du Québécois, Ian Laperrière, notamment. Par ailleurs, Scott Gordon dirigera le club-école de Lehigh Valley, lui qui avait pris les rênes de l’équipe à la suite du congédiement de l’instructeur-chef, Dake Hakstol, la saison passée. Pour leur part, les assistants Kris Knoblauch et Rick Wilson ont été limogés.

«Je suis excité à l’idée d’ajouter Michel et Mike à notre personnel d’entraîneurs. Les deux ont obtenu du succès à tous les niveaux et ont travaillé ensemble dans la Ligue nationale [LNH]. Chacun d’entre eux amène à notre groupe un bagage important et de vastes connaissances, ce qui aidera l’équipe à gagner immédiatement», a indiqué Vigneault dans un communiqué.

Comme mentionné par la chaîne TVA Sports dimanche, Therrien est de retour dans la LNH. Comme entraîneur du Canadien de Montréal, il avait subi le couperet le 14 février 2017. L’homme de 55 ans a conservé une fiche de 406-303-23-82 derrière le banc d’un club du circuit Bettman.

De son côté, Yeo a dirigé les Blues de Saint-Louis en 2017 et 2018, étant congédié le 19 novembre dernier. Celui ayant agi comme adjoint de Therrien lorsque celui-ci était à la barre des Penguins de Pittsburgh a aussi été l’instructeur-chef du Wild du Minnesota. Son dossier en carrière dans la ligue est de 246-181-55.