Garda renonce à acquérir le géant britannique G4S

La firme de sécurité montréalaise Garda World laisse finalement tomber son projet de mettre la main sur sa rivale britannique G4S, l’une des plus importantes entreprises de ce secteur dans le monde.

Dans un communiqué publié dimanche, Garda indique simplement qu’elle « n’a pas l’intention de faire une offre pour G4S », sans donner les raisons de sa décision.

Autre offre possible

L’action de G4S a peu réagi à cette annonce lundi à la Bourse de Londres, ce qui laisse entendre que le marché s’attend à ce qu’une offre soit déposée par un autre groupe.

Le titre de G4S avait bondi de 20 % lorsque Garda avait révélé, le 10 avril, qu’elle envisageait de préparer une offre d’achat au comptant.

En vertu des règles britanniques, Garda ne pourra pas revenir à la charge pour G4S pendant six mois. Dans son communiqué de dimanche, l’entreprise précise qu’elle pourrait passer outre à cette contrainte avec l’accord du conseil d’administration de G4S ou si un autre groupe « annonce une ferme intention » de faire une offre d’achat.

Quatre fois plus petite

L’intérêt de Garda pour G4S avait surpris puisque l’entreprise montréalaise est quatre fois plus petite que la cible qu’elle convoitait. La valeur boursière de G4S frise les 6 milliards de dollars canadiens.

G4S compte plus de 600 000 salariés dans le monde, dont 9000 au Canada.

Tirant ses origines d’une firme fondée en 1901 à Copenhague, au Danemark, G4S a enregistré l’an dernier des profits nets de 156 millions $ sur des revenus de 13 milliards $.

Acquisitions

Photo courtoisie Stéphan Crétier

Fondateur et PDG de Garda

Fondée en 1995 par Stéphan Crétier, Garda a repris les acquisitions l’an dernier.

L’entreprise a déboursé près de 114 millions $ pour mettre la main sur huit firmes, dont une au Royaume-Uni, deux aux États-Unis et trois au Québec (Microcom, Centrale Ashton et VCS Investigation).

Plus tôt cette année, Garda a emprunté 146 millions $ US à la Banque TD et à l’institution britannique Barclays pour financer l’acquisition de la firme américaine Whelan Security.