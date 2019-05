Groupe TVA augmente légèrement ses revenus au premier trimestre

MONTRÉAL – Groupe TVA rapporte des revenus en légère hausse pour son premier trimestre de l’exercice en cours, un résultat qui n’a pas empêché une augmentation de ses pertes nettes durant la même période.

Pour le trimestre terminé le 31 mars dernier, l’entreprise, membre du groupe Québecor, a enregistré des revenus totaux de 134,1 M$, contre 133,8 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

L’augmentation est attribuable à une hausse au sein du secteur télédiffusion et production, et du secteur des services cinématographiques et audiovisuels. Le secteur magazines a affiché un recul, avec des revenus de 16,5 M$ durant la période terminée à la fin mars dernier, comparativement à des revenus de 18,5 M$ un an auparavant.

Pour son dernier trimestre complété, Groupe TVA a inscrit dans ses livres une perte nette attribuable aux actionnaires de 6,7 M$, en hausse par rapport à celle de 4,9 M$ enregistrée pour la même période l’an dernier.

Par action (de base et dilué), la perte est de 0,16$ cette année, comparativement à 0,11$ l’an dernier.

L’entreprise a toutefois déclaré un BAIIA ajusté consolidé de 4 M$, en hausse de 626 000$ comparativement au trimestre correspondant de 2018.

«Au cours du premier trimestre 2019, nous avons débuté l’intégration des chaînes Évasion et Zeste [acquises durant le trimestre] au sein du secteur télédiffusion et production, permettant à la fois de dégager une croissance du BAIIA ajusté des chaînes spécialisées et de bonifier notre offre de contenus télévisuels», a expliqué la présidente de Groupe TVA, France Lauzière.

Mme Lauzière a ajouté que les parts de marché totales de l’entreprise ont connu une croissance de 2,1 parts, atteignant 38,3 parts au premier trimestre – avec une croissance de 1,8 part du côté des chaînes spécialisées. «À cet égard, nous sommes très satisfaits de la qualité et de la performance de nos chaînes spécialisées et continuerons de nous battre pour qu’elles obtiennent des redevances à la hauteur de leur juste valeur», a dit la présidente.

Concernant le secteur magazines, elle a indiqué que, malgré la baisse des produits d’exploitation du secteur, l’entreprise a pu réduire ses charges d’exploitation de 15,4% «et ainsi améliorer les résultats financiers de ce secteur d’activités».