Harcèlement sexuel: Andy McInnis et Ken Porter suspendus à vie par Athlétisme Canada

Le couperet est tombé pour Andy McInnis et Ken Porter. Au terme d’une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel, Athlétisme Canada a annoncé lundi avoir suspendu à vie les deux hommes.

McInnis, à titre d’entraîneur, et Porter, comme président, œuvraient avec le Club d’athlétisme des Lions d’Ottawa. La suspension s’applique également aux associations provinciales et aux clubs membres.

La décision a été prise à la suite de plusieurs témoignages d’hommes dans la cinquantaine et la soixantaine qui se sont plaints d’abus sexuels.

«Athlétisme Canada remercie et félicite tous les athlètes d’hier et d’aujourd’hui qui ont témoigné dans cette enquête», a dit Bill MacMackin, président d’Athlétisme Canada, dans un communiqué. «Nous saluons leur témoignage et leur participation. Une façon importante par laquelle le système peut protéger ses participants est le signalement de ces comportements inappropriés.»

Les deux hommes avaient initialement été suspendus provisoirement par la Fédération, le 25 mars dernier. Depuis, Porter a été congédié par les Lions d’Ottawa.