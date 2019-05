Ils demandent justice pour la mort d’un garçon de 2 ans

La famille du père d’un garçon de deux ans retrouvé noyé dans un bain ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer dans la tête de la mère accusée du meurtre du bambin.

La mort de la fillette maltraitée à Granby a ravivé de bien mauvais souvenirs à la famille de Luca Cuscuna, assassiné à Bécancour le 1er septembre 2017. Les histoires sont différentes, mais dans les deux cas, de jeunes enfants auraient perdu la vie quand ils se sont trouvés sans défense devant des figures parentales.

Le petit corps de Luca a été découvert dans le bain chez sa mère, la tête submergée dans l’eau, selon le rapport du coroner. La maman, Marie-Lou Beauchamp Filion, a été accusée de meurtre prémédité quelques jours plus tard.

Depuis, c’est un cauchemar sans fin pour le père de l’enfant, Jason Cuscuna, qui se sent drainé par les événements.

« Tout sort quand je vais au cimetière. Je pleure et je n’arrête pas. Personne ne mérite ça », confie-t-il.

M. Cuscuna estime que son ex-conjointe manquait de confiance en elle, qu’elle était surprotectrice et jalouse. Mais il ne comprend pas comment elle aurait pu en arriver là. Ils avaient vécu une séparation houleuse plus d’un an auparavant, mais elle avait retrouvé le sourire quand ils se rencontraient pour s’échanger la garde du petit, qui faisait la navette entre Laval et le Centre-du-Québec.

Souffrance

« De toute façon, il n’y a pas une seule bonne excuse pour faire une chose de même », ajoute le grand-père paternel, Dominic Cuscuna.

Luca est décédé il y a bientôt deux ans, mais la famille a l’impression que c’était hier.

« Il nous manque beaucoup. Toute ma famille souffre. On n’est pas les mêmes personnes qu’on était avant », mentionne la grand-mère, Elisa Cuscuna.

Luca était un enfant tendre et tranquille, selon sa famille. Il aimait l’attention et l’affection, et lançait la balle avec une force surprenante. Il a commencé à parler sur le tard, mais comprenait le français autant que l’anglais.

Le garçon adorait chanter et danser avec un robot-jouet que sa grand-mère Cuscuna lui avait acheté. Ce robot a d’ailleurs été déposé dans son cercueil, avec une balle.

« C’est ça qu’il aimait, je ne voulais pas qu’il soit seul », laisse tomber sa grand-mère.

Beauchamp Filion doit revenir en cour mercredi. Des membres de la famille prévoient alors lire des lettres au juge sur les conséquences de la mort de Luca.

« Je veux la justice pour mon garçon. Je pense qu’il mérite la justice », dit Jason Cuscuna.

Elle était devenue plus froide, selon la famille

La mère du petit Luca serait devenue plus distante environ un an après sa naissance, selon des témoignages recueillis par Le Journal.

Photo d'archives Marie-Lou Beauchamp Filion, accusée

Marie-Lou Beauchamp Filion est apparue froide aux yeux de sa belle-famille lors du premier anniversaire du gamin, en février 2016. Elle ne parlait que très peu et ne prenait pas de photos, selon la grand-mère paternelle du garçon.

L’accusée est du genre à refouler ses émotions, d’après le père de l’enfant.

« Si elle avait un problème, elle n’en parlait pas, mais le cachait à l’intérieur », dit Jason Cuscuna.

Chicane

Un mois plus tard, une grosse chicane a éclaté dans le couple, car Beauchamp FIlion voulait déménager et le père de l’enfant estimait qu’ils n’avaient pas les finances nécessaires. Elle l’aurait alors pris au cou et lui aurait griffé le visage.

Filion a porté plainte contre son conjoint pour voies de fait. Celui-ci jure qu’il ne l’a jamais touchée, et a d’ailleurs été acquitté. Le couple s’est alors séparé et l’accusée a déménagé à Bécancour.

Elle a alors commencé à être traitée pour des troubles dépressifs, selon M. Cuscuna. Lorsque les parents se rencontraient pour la garde partagée, la maman semblait de bonne humeur.

Pas unique

Ce cas n’est malheureusement pas unique, d’après une porte-parole de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD), Darlene Ryan.

Elle rappelle que les parents qui pourraient se sentir inaptes à prendre soin d’un enfant n’ont pas à craindre d’aller chercher du soutien.

« Sachez qu’il y a d’autres options. Dans tous les cas [supportés par] l’AFPAD, il y avait d’autres membres de la famille qui étaient prêts à prendre soin de l’enfant », mentionne Mme Ryan.