La boule à neige géante est à vendre

Or, après ce déplacement bruxellois, elle n’a été montrée au public qu’à trois reprises. À l’hiver 2015, sur le parvis de l’église Saint-Roch, durant quatre jours, dans le cadre du Carnaval de Québec. Une autre fois, à l’été 2015, lorsqu’elle a été partiellement déployée pendant les dix jours d’Expo Québec. Et une dernière fois à la place D’Youville, entre décembre 2016 et février 2017.