La Ville de Québec pourrait accélérer le repavage de rang Sainte-Anne

Devant la pression des résidents du rang Sainte-Anne, qui déplorent le piètre état de leur route, la Ville de Québec étudiera la possibilité de devancer les travaux de pavage.

Le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, l’a révélé au lendemain de la publication dans Le Journal d’un reportage qui donnait la parole aux citoyens excédés par le manque d’entretien de la route crevassée et constellée de nids-de-poule, de bosses et de creux.

«Un effort»

«Visiblement, cette artère est en mauvais état. (...) On est en train de regarder ça pour voir dans quelle mesure on pourrait faire un effort additionnel pour ces gens-là.»

M. Normand n’a rien voulu promettre pour cette année, mais a indiqué qu’il souhaite vérifier avec l’administration il est possible de devancer les travaux, qui sont prévus au programme pour 2021.

Manque de services de proximité

Pour les conseillers d’opposition, ce dossier est l’exemple parfait des lacunes de la Ville dans les services de proximité. «Du temps que (Patrick Paquet) était là (au conseil de ville), c’était déjà un problème, ça a été toujours relégué aux oubliettes. Quand on parle de services de proximité, c’est de ça qu’on parle... Des citoyens avec une rue qui ressemble à une piste de course du Red Bull Crashed Ice, ce n’est pas comme ça qu’une ville doit entretenir ses infrastructures municipales. Les citoyens ont raison de lever le drapeau et demander que la Ville vienne entretenir leur rue», a lancé le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin.

«C’est un enjeu de sécurité, a ajouté Jean Rousseau, de Démocratie Québec. Il va falloir que la Ville regarde ce qu’elle va faire minimalement ; la refaire au complet, ce n’est peut-être pas réaliste mais au moins, il faut mettre en place des mesures d’atténuation. Il faut poser des gestes, c’en est dangereux donc en quelque part, on a une responsabilité. J’ai entendu 2021 comme projet de réfection, je crois qu’il faut qu’on accélère la cadence.»

Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée