Lady Gaga porte fièrement la plus petite sacoche qui existe au monde

Le MET Gala arrive à grands pas et les vedettes ont déjà commencé à défiler dans les rues de New York avec des ensembles peu banals.

C’est le cas de Lady Gaga, qui nous avait habitués à des looks plus conservateurs durant la dernière année, mais qui semble vouloir mettre le paquet pour le rassemblement de mode qui a lieu chaque année au Metropolitan Museum of Arts.

À LIRE AUSSI: [PHOTOS] Voici tous les looks les plus excentriques du tapis rouge du MET Gala 2018

Celle qui a déjà porté une robe en viande y va encore avec le facteur-choc et cette fois, grâce à la plus petite sacoche qui existe au monde (probablement).

Signé Marc Jacobs, le microsac à main a la taille parfaite pour transporter une poignée de change, 3-4 bâtons de gomme ou sa clé d’appartement.

Gaga le porte d’ailleurs fièrement, du bout des doigts, en faisant du microsac le centre d’attention de son ensemble.

Sondage Selon vous, qu’est-ce que Lady Gaga cache dans sa p’tite sacoche? Le numéro de téléphone de Bradley Cooper Une poignée de «cashews» pour ses fringales Un poncho de pluie Ses clés de char Partagez votre résultat sur Facebook

Lady Gaga a d’ailleurs choisi d’y aller avec des contrastes de tailles pour ce «outfit» prégala avec un chapeau haut de quelques pieds. Ça donne le ton pour la soirée du MET qui aura pour thème «Camp: Notes on fashion».

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!