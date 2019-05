Lara Fabian en tournée : le public choisira les chansons

MONTRÉAL | Pour les trois concerts québécois de sa tournée 50 World Tour, Lara Fabian a indiqué que le public pourra choisir certaines des chansons qu’elle va interpréter sur scène.

Ce spectacle, qu’elle va promener à travers 50 pays pendant plus de 70 dates, va célébrer ses trois décennies de carrière et ses 50 ans de naissance.

«Je le vois comme une célébration de toutes ces années qui nous relient, les gens et moi, depuis près de trente ans, a expliqué la chanteuse en entrevue avec l’Agence QMI. Je vais interpréter une sélection parmi toutes ces chansons qui ont trouvé leur place dans le public et qui sont un peu des incontournables, autant pour moi que pour eux. On va revisiter ces chansons, qui vont être mélangées avec quelques nouveaux titres du dernier album.»

Choix du public

Si le spectacle sera quasiment identique dans tous les pays, les trois concerts à Montréal et Québec vont avoir une saveur particulière.

«Il y a quand même des chansons qui n’ont pas eu le même écho partout. Au Québec, par exemple, Tu t’en vas, Saisir le jour ou Si tu m’aimes ont connu un accueil particulier. Si je devais faire un spectacle avec toutes les chansons des trente dernières années, sans applaudissements et sans que je parle entre les chansons, ça durerait 4 h 45 minutes. Il faut donc faire un choix.»

Lara Fabian a donc prévu de faire appel à ses admirateurs, sur les réseaux sociaux, pour qu’ils choisissent quelques morceaux de son répertoire qu’ils veulent absolument entendre.

«Les gens vont donc pouvoir choisir en partie le contenu du spectacle. Mon premier succès ici était Je n’arrêterai pas de t’aimer. Elle va faire partie de celles qu’on va mettre en arbitrage.»

Le cœur au Québec

Lara Fabian reste toujours reconnaissante d’avoir pu commencer sa carrière au Québec, avant de partir conquérir la France et le reste du monde.

«Avant d’avoir du succès ailleurs, il faut se rappeler que j’ai d’abord été mise au monde par le public québécois et choisie par lui, bien avant que les Français me choisissent ensuite.»

Revenue vivre dans la région de Montréal avec sa fille et son conjoint depuis plus de 18 mois, elle va continuer à garder sa base familiale au Québec.

«Je pars en tournée à travers le monde, et je vais faire beaucoup d’allers-retours. Comme vous le savez, j’ai une famille. Je vais donc partir une quinzaine de jours par mois et je vais revenir. Je tiens à préserver ma vie de maman, d’épouse et de chanteuse.»

Quant à savoir si elle avait envisagé de repartir vivre en Europe, pour des raisons de commodités, elle est catégorique.

«Oh que non, je reste ici!»

Lara Fabian se produira à la Place des Arts de Montréal, les 1er et 2 avril 2020, ainsi qu’au Centre Vidéotron de Québec, le 4 avril 2020.