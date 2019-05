Le sevrage des millénariaux

Je vous annonce que dans les prochaines semaines, ma génération sera en manque, aura des tremblements et des sueurs froides.

Ça, ça veut dire que plus personne ne pourra mesurer l’amour que les autres lui portent à l’aune de sa popularité. Absence de « J’aime » : disparition de l’importance que l’on croit avoir ?

Ma plus grande richesse, c’est ma famille. On se voit toutes les semaines, on se dit « je t’aime » toutes les deux secondes. C’est comme ça depuis que je suis toute petite. J’ai rapidement compris que ma véritable valeur n’avait rien à voir avec le nombre de personnes qui m’aimaient virtuellement.