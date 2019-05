Maman Dion honorée par l’Assemblée nationale

MONTRÉAL | Thérèse Tanguay, affectueusement surnommée Maman Dion, a reçu dimanche la médaille de l’Assemblée nationale des mains de Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

La mère de la chanteuse Céline Dion a été ainsi honorée au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne, pour son implication dans la communauté. Par le biais de la Fondation Maman Dion, Thérèse Tanguay contribue depuis 2006 à soutenir l’éducation des enfants en milieux défavorisés.

PHOTO COURTOISIE, FONDATION MAMAN DION

C’est dans le cadre du troisième Brunch musical Maman Dion, au profit de la Fondation Maman Dion, que Thérèse Tanguay a accepté la distinction. Elle était notamment entourée pour l’occasion de ses filles Liette, Denise et Claudette, et de plus de 200 invités.

L’événement soulignait en outre les 92 ans de Maman Dion, que cette dernière a célébrés le 20 mars. La chanteuse Guylaine Tanguay y a offert un spectacle dans lequel elle a revisité des chansons marquantes de Céline Dion, dont Ce n’était qu’un rêve, écrite par Thérèse Tanguay.

Les médailles de l’Assemblée nationale du Québec sont remises «à des personnalités québécoises, canadiennes ou étrangères méritant la reconnaissance des députés de l’Assemblée et de la population du Québec», indique l’Assemblée nationale sur son site web.