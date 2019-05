Nouveau cas déclaré de rougeole à Montréal

Un nouveau cas de rougeole a été rapporté aux autorités de la santé de Montréal au cours des derniers jours.

La direction régionale de santé publique du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a lancé un appel à la vigilance vendredi indiquant qu’un nouveau cas de rougeole lui avait été déclaré la veille.

«L’infection a probablement été acquise lors d’un voyage en France», a mentionné l’organisme, précisant que la personne affectée a été contagieuse entre le 26 avril et le 4 mai.

«Durant cette période, cette personne non vaccinée a notamment effectué un vol Paris-Montréal le 26 avril et consulté dans une clinique médicale à deux reprises, les 28 et 30 avril, ainsi que dans un hôpital, le 1er mai. Une intervention auprès de tous les contacts dans ces milieux est en cours.»

Les autorités sanitaires ont également indiqué que cette personne a été en contact étroit avec une autre personne non vaccinée. Ce «contact» de la première personne infectée, «fortement à risque de développer la rougeole, a fréquenté une école durant la période où il pourrait être en incubation».

La direction de la santé publique a souligné qu’une opération de vaccination préventive devait également être offerte dans cette école.

Au début avril, les autorités sanitaires montréalaises avaient aussi lancé un appel à la vigilance après qu’un employé du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) eut également été infecté par le virus de la rougeole. La personne avait «probablement» été infectée lors d’un voyage dans les Caraïbes, selon la direction régionale de la santé publique.

Au total, quatre cas de rougeole ont été déclarés à Montréal depuis le début de l’année.