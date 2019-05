[Photos] Voici les looks les plus originaux sur le tapis rouge Met Gala 2019

Cette année, le thème pour le Met Gala était Camp: Notes on Fashion, et les vedettes ont su comment s’en inspirer.

Puisque le terme «camp» veut dire exagéré, théâtral et même quétaine, nous étions très curieux de voir jusqu’où les célébrités du monde de la musique, du sport, du cinéma et de la télévision iraient. Nous ne sommes pas déçus!

Voici tous les looks originaux

Harry Styles

Lady Gaga

Parce qu'un look, ce n'était pas assez.

Laverne Cox de Orange is the New Black

Billy Porter

L'art de faire une entrée remarquée.

Liza Koshy

Anna Wintour, la créatrice de l’événement

Serena Williams

Regina Hall

Céline Dion

AFP Notre Céline nationale se démarque, comme toujours!

Ashley Graham

Hamish Bowles

Aucune idée qui il est, mais le look vaut le détour.

Rachel Brosnahan

Karlie Kloss

Look doré #1...

Awkwafina

Look doré #2...

Mindy Kaling

Et look doré #3!

Richard Madden

Charli XCX

Taron Edgerton

Charlotte Gainsbourg et Rami Malek

Constance Wu

Emily Blunt

Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Jemima Kirke et Lena Dunham

Mary-Kate et Ashley Olsen

Natasha Lyonne

Madelaine Petsch

Carey Mulligan

Saoirse Ronan

Jared Leto

Et une tête...

Taylor Hill

Darren Criss