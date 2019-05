Premier bain de foule pour les Capitales de Québec

Les joueurs invités au camp des Capitales de Québec eu droit à une visite guidée des endroits les plus marquants de la ville à la fin du premier entraînement officiel, lundi matin. Par le fait même, ils ont pu rencontrer leurs partisans pour la toute première fois.

«Cette année, chacun d’entre vous défendra et représentera la Ville de Québec. Alors vous devez savoir pour qui et pour quoi vous vous battrez », a lancé le gérant, Patrick Scalabrini, avant de quitter le terrain.

L’autobus à deux étages qui a transporté l’équipe s’est arrêté près de plusieurs sites emblématiques de la Vieille Capitale comme les plaines d’Abraham, l’Hôtel Le Concorde et le Musée du fort. Sans oublier la découverte du lieu historique national des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis et une courte séance d’entraînement des lanceurs sur la terrasse Dufferin, devant quelques passants enthousiastes.

La sortie avait le double objectif de développer un sentiment d’appartenance envers la ville et de se faire voir par les amateurs de sport dans les rues.

Une initiative appréciée

L’idée initiale du président de l’organisation, Michel Laplante, de faire quelque chose pour rattacher les joueurs à leur terre d’accueil et aux amateurs a porté ses fruits. Dès qu’ils étaient aperçus, les gens les encourageaient ou les saluaient. «De voir la réaction des gars qui sont tout excités, c’est vraiment plaisant», a avoué M. Laplante.

«De faire ce genre d’activité, c’est super pour resserrer les liens de l’équipe et pour mieux connaître pour qui on joue », a aussi souligné le releveur Dany Paradis-Giroux, présentement à l’essai pour les Capitales.

Le joueur de champ gauche et releveur Arik Sikula, qui portera le chandail rayé bleu pour une troisième année, est du même avis. «C’est la première fois que je participe à ce genre d’événement et j’adore ça», a indiqué celui qui a porté les couleurs de plus d’une douzaine d’organisations dans sa carrière.

Une place de libre au poste de lanceur

Scalabrini a signifié, lundi matin, son mécontentement quant à l’absence du lanceur John Kimborowicz au camp. En fait, Kimborowicz a annoncé dimanche à l’entraîneur-chef qu’une blessure l’empêcherait de s'entraîner et qu’il prendrait peut-être sa retraite. Un poste de partant pourrait donc être à pourvoir.