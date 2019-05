Projet d’envergure pour Roger Frappier

Le producteur québécois Roger Frappier aura la chance de travailler avec la célèbre réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion en coproduisant son prochain film, The Power of the Dog, qui mettra en vedette Benedict Cumberbatch et Elisabeth Moss.

Adapté du roman du même titre de l’auteur américain Thomas Savage, The Power of the Dog (Le pouvoir du chien) sera tourné en Nouvelle-Zélande au début 2020 avec un budget de plus de 30 millions de dollars. Roger Frappier (La Grande Séduction, Jésus de Montréal) coproduira le film avec, entre autres, la boîte australienne See-Saw Films (Le discours du roi).

« Ce projet est un vrai cadeau, lance Roger Frappier en entrevue au Journal. Jane Campion est la seule femme à avoir remporté la Palme d’or dans l’histoire du Festival de Cannes (avec son film La leçon de piano), et elle a aussi gagné un Oscar. C’est extraordinaire de pouvoir travailler avec elle. »

Production ambitieuse

C’est Roger Frappier lui-même qui a initié ce projet qui s’annonce comme la production la plus ambitieuse de sa carrière à ce jour. Le producteur québécois a acquis les droits d’adaptation de The Power of the Dog il y a sept ans après avoir lu le roman en une journée. Puis, quelques années plus tard, il a reçu un appel de l’agente de Jane Campion:

« Elle m’a dit que Jane venait de lire le roman et qu’elle était en amour avec cette histoire, relate-t-il. On a donc organisé une rencontre entre Jane et moi au Festival de Cannes il y a deux ans et on s’est très bien entendus. On a ensuite passé une semaine ensemble à Rome pendant laquelle on se voyait dans un café tous les matins pour parler du livre et de l’adaptation. Après cinq jours, je savais qu’elle était la bonne personne pour adapter ce roman. »

Publié en 1967, The Power of the Dog raconte l’histoire de deux frères aux caractères opposés qui gèrent leur ranch familial, dans le Montana des années 1930. L’acteur britannique Benedict Cumberbatch (Docteur Strange) jouera un des frères. L’actrice Elisabeth Moss (La servante écarlate) est aussi attachée au projet.

« L’enthousiasme de Benedict Cumberbatch nous a convaincus très rapidement, souligne M. Frappier. On oublie que ces grandes vedettes sont aussi de véritables acteurs. Quand ils trouvent des rôles exigeants qui leur permettent de se surpasser, ils embarquent à fond. »

Le film sera tourné au début 2020 en Nouvelle-Zélande. Roger Frappier a récemment passé une semaine là-bas pour participer à la recherche de lieux de tournage.

► En plus de travailler sur The Power of the Dog, M. Frappier coproduira le prochain film du cinéaste français Bertrand Tavernier, Snowbirds.