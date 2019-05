Rafaëlle Roy adresse un message touchant à son coach Marc Dupré

Rafaëlle Roy n'a peut-être pas gagné cette édition de La Voix, mais elle ressort de cette expérience grandement enrichie grâce à son coach, Marc Dupré.

La finale de cette saison de La Voix a eu lieu le dimanche 5 mai dernier et c'est Geneviève Jodoin qui a récolté les honneurs en obtenant le vote des Québécois à 47%.

Même si Rafaëlle Roy n’a pas remporté la compétition, elle a souligné à quel point l’appui de son coach, Marc Dupré, l’a aidée à cheminer en tant qu’artiste.

«Le plus bel humain que je connaisse. Merci d’exister, tout simplement, et de faire exister ton expertise et ta sagesse à travers mon art. Je suis une meilleure artiste et une meilleure personne grâce à toi», a-t-elle écrit sur son Instagram en partageant une photo de son coach et elle.

Elle a d'ailleurs indiqué que tout cet amour et ce support allaient se traduire dans sa prestation finale.

«Aucun mot n’est assez puissant pour te partager ma gratitude, mais je te le montrerai ce soir sur le stage en te rendant ce que tu me donnes depuis le début - juste de l’amour, juste du fun, juste du beau, juste du vrai.»

