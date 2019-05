Se ressourcer au Spa Eastman

Il fut un temps où l’on qualifiait le Spa Eastman, dans les Cantons-de-l’Est, de granola avec une ambiance.

Nouvel Âge. De nos jours, on pourrait plutôt parler d’un centre de santé pour le mieux-être, devenu une destination à part entière.

Pour y être allé il y a plus de 20 ans puis retourné récemment, une évolution remarquable a fait son charme, que ce soit sur le plan du menu ou des activités, le site s’étant de plus métamorphosé en complexe de vacances.

Les lieux

Aux abords d’un boisé, les lieux sont agréablement aménagés, avec des bains chauds extérieurs à différents niveaux et des terrasses. Tout en relaxant, on a un beau coup d’œil sur le mont Orford.

Aux bains en plein air s’ajoutent un sauna finlandais, un sauna infrarouge ou encore un hammam (sauna vapeur) à l’eucalyptus.

On a aussi l’occasion de prendre un « bain de forêt », une nouvelle expression désignant les effets thérapeutiques de la marche sous les arbres, d’où émanent des phytoncides. Il y a plusieurs sentiers, les trajets variant de 15 à 45 minutes.

En matière d’hébergement, on a le choix, à commencer par une chambre au pavillon principal abritant ­restaurant, bains, salle de sport et locaux pour massages ou autres soins corporels. À quelques minutes de marche se trouvent d’autres pavillons et des maisons avec des chambres.

Au menu

À table, on retrouve une cuisine santé gourmande, certains plats étant végétariens, d’autres pas, comme la morue ou le gigot d’agneau. Le spa la désigne sous le nom de cuisine tonique, c’est-à-dire sans produits laitiers ni produits transformés ni cuisson à haute température, le but étant de faciliter la digestion. Après le repas, on ne ressent pas de lourdeur tout en étant rassasié. Voilà qui aide à se sentir plus énergique. Et en plus, c’est vraiment bon.

En bref

Journée : à partir de 40 $, avec accès aux bains et aux sentiers.

Séjour : à partir de 215 $ par jour par personne, ­incluant 3 repas.

Quelques activités : exer­cices avec kinésiologue, marche, yoga, conférences­­­.

spa-eastman.com

