Taxis: pas d’exception pour Montréal, tranche le ministre François Bonnardel

Montréal n’y fera pas exception : les nouvelles règles pour l’industrie du taxi seront les mêmes, et ce, partout au Québec, a tranché le ministre des Transports, François Bonnardel, en balayant du revers de la main les demandes de la métropole à l’égard du projet de loi 17.

Dans son mémoire déposé lundi à l’Assemblée nationale, la Ville de Montréal signale qu’à défaut d’amendements importants, la pièce législative du ministre Bonnardel privera la métropole de ses pouvoirs de règlementation sur l’industrie du taxi.

L'administration Plante reproche également à M. Bonnardel de ne pas tenir compte «des spécificités de la métropole» avec son projet de loi, qui dans sa forme actuelle, aura des répercussions « importantes» pour Montréal.

«Toutes les métropoles canadiennes et américaines d’importance ont, d’une façon ou d’une autre, la capacité de réguler la mobilité du transport rémunéré sur leur territoire», souligne la Ville dans son mémoire d’une vingtaine de pages. Une fois privée de ses compétences «des plus cruciales» en la matière, Montréal fera «donc figure d’exception» par rapport aux autres grandes villes, peut-on lire.

Fin de non-recevoir

Qu’à cela ne tienne, les règles, à Montréal, seront les mêmes que partout ailleurs dans la province, a indiqué clairement le ministre Bonnardel, devant la presse, avant même que l’administration Plante se soit fait entendre en commission parlementaire.

Interrogé à savoir si la métropole pourrait conserver certains de ses pouvoirs vis-à-vis l’industrie du taxi, «aucunement», a rétorqué sans équivoque le ministre des Transports.

«Ça va être une loi qui va être appliquée partout sur les territoires québécois. Il n’est pas question que Montréal puisse gérer sa propre offre de taxi», a insisté M. Bonnardel. Dans son document, la Ville de Montréal fait aussi valoir que ses compétences actuelles sont les mêmes qui lui ont permis de pousser l’industrie du taxi à apporter «de grandes améliorations» au niveau du service.

«La métropole a identifié les lacunes de l’industrie du taxi et a agi concrètement pour redresser la situation. Le projet de loi retire maintenant cette compétence à la métropole», regrette l’administration Plante.

«Trop peu trop tard»

Pour le ministre Bonnardel, «c’est trop peu trop tard», qui reproche à l’industrie montréalaise du taxi «d’avoir oublié une personne: le client». «À Montréal, voilà 40 ans, il y avait plus de taxis par habitant qu’aujourd’hui. Alors on a échoué en terme d’offre aux clients montréalais. Pour moi, c’est important d’offrir plus d’offre, plus de choix, plus de concurrence.»

Le ministre s’est par ailleurs montré ouvert à discuter de certains amendements, notamment en ce qui concerne le transport adapté. «J’ai toujours mentionné que pour moi il était important d’offrir le même service et de l’améliorer, d’avoir une offre additionnelle, a dit M. Bonnardel. Je pense aussi que la fin des territoires d’agglomération va permettre à certaines municipalités et sociétés de transport de signer des ententes avec différents groupes.»