Un autre possible rôdeur à L’Ancienne-Lorette

Un autre possible rôdeur, qui circulait aussi à bord d’un véhicule de type VUS de couleur rouge, a été signalé dans le secteur de L’Ancienne-Lorette, dimanche.

Les policiers de Québec effectuent d’ailleurs une surveillance accrue près de la rue Haut Saint-Maurice et de l’école du Ruisselet, dans le secteur de l’aéroport, lundi.

L’homme, qui serait âgé d’une cinquantaine d’années, aurait abordé deux jeunes enfants près de l’entrée de leur domicile familial à L’Ancienne-Lorette, dimanche matin. «Ça s’est passé en une quarantaine de secondes. Les enfants étaient dans la cour pendant que je me préparais à sortir et dès que je suis sortie, il est parti en fou», raconte la mère, Anne-Marie Dubois, qui l’a aussitôt signalé aux policiers.

Limoilou

L’histoire rappelle celle survenue mercredi dernier dans le quartier Limoilou, où un homme à bord d’un véhicule de type VUS de couleur rouge a abordé un groupe d’enfants, notamment en leur proposant de «faire de la porno».

La présence de l’homme qui était stationné sur la rue de l’Espinay près de l’école la Grande Hermine a également été portée à l’attention des policiers. La direction de l’école a aussi fait parvenir un avertissement aux parents, rappelant les consignes de sécurité aux enfants en présence d’un inconnu.

À ce jour, le possible rôdeur n’a toujours pas été identifié, malgré une surveillance accrue du secteur.

Deux enquêtes

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) confirme que les deux dossiers font présentement l’objet d’une enquête.

La porte-parole Cindy Paré ne peut toutefois confirmer si les deux évènements sont reliés.

Plus d’appels au printemps

Le nombre d’appels pour ce type de plaintes est par ailleurs plus important au printemps, confirme Mme Paré. «C’est certain qu’au printemps, les enfants jouent plus dehors. On peut voir plus fréquemment ce type d’appels lors de l’arrivée des temps doux», affirme-t-elle.