Un gros été en vue pour les Islanders

Les Islanders de New York ont surpris la planète hockey en 2018-2019 en récoltant un impressionnant total de 103 points en saison régulière et en balayant les Penguins de Pittsburgh en première ronde. Qu'à cela ne tienne, la saison des Insulaires a pris fin, vendredi, quand les Hurricanes de la Caroline leur ont montré la porte de sortie lors de la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La haute direction des Islanders passe maintenant en mode saison morte et il s’agira d’un été occupé. En effet, la formation de la Grosse Pomme devra faire des choix en ce qui concerne les nombreux patineurs qui deviendront joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet prochain.

De ce lot, on retrouve les attaquants Anders Lee, Jordan Eberle, Brock Nelson et Valtteri Filppula, le défenseur Dennis Seidenberg et le gardien Robin Lehner.

«Ils ont fait un travail remarquable cette saison et nous devrons voir comment nous pouvons tous les garder avec l’équipe, a indiqué le directeur général des Islanders, Lou Lamoriello, lors de son bilan de fin de saison. Nous aimerions qu’ils reviennent tous, mais ils doivent prendre des décisions et nous devons prendre des décisions également.»

La DG de 76 ans a cependant insisté sur deux éléments qui semblent représenter une priorité pour lui et il s’agit de Lee et Lehner.

«On ne pourrait pas avoir eu un meilleur capitaine, a dit Lamoriello au sujet de Lee. Il a fait un travail remarquable et nous allons tout faire en notre possible pour le garder.»

De son côté, l’attaquant de 28 ans a révélé que son agent, Neil Sheehy, et Lamariello ont eu beaucoup de discussions sur un éventuel contrat au courant de la dernière saison.

«Les gens savent comment je me sens à propos des Islanders, a-t-il dit en vidant son casier. En ce moment, Lou et Neil tentent de dénouer certaines choses.»

Lee vient de connaître une troisième campagne consécutive avec une production de plus de 50 points et il a inscrit plus de 25 buts pour la quatrième fois de sa carrière.

Pour sa part, Lehner a connu la meilleure saison de sa carrière en 2018-2019. Le gardien suédois a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930. Des statistiques qui lui ont permis d’être nommé pour le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH.

«Sans aucune doute, nous voudrions que Robin soit de retour», a indiqué Lamoriello.