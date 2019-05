Un manque effarant de jugement

Plus j’y pense, plus j’enrage.

Voulez-vous me dire pourquoi la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a accepté que le père de la jeune fille assassinée à Granby retire son enfant de l’école ?

N’IMPORTE QUEL BOZO ?

Vous me direz que la loi sur l’instruction publique permet à tout parent qui le souhaite de faire l’école à la maison.

Je veux bien.

Mais il y a « tout parent » et « tout parent » !

N’importe quel bozo peut retirer sa fille de sept ans de l’école en disant qu’il va l’éduquer lui-même ?

On ne vérifie pas ses antécédents ? Ses connaissances ? Ses années de scolarité ? Ses habitudes de vie ?

On lui fait aveuglément confiance en se disant : « C’est le père de la fillette, il doit savoir ce qui est bon pour elle » ?

Comme l’a dit la députée libérale Marwah Rizquy : « Si l’école nous dit qu’elle n’arrive presque jamais coiffée, qu’elle doit voler les lunchs de ses camarades de classe, qu’elle est déshydratée : c’est tellement des signaux clairs et évidents que ses parents ne s’occupaient pas de l’enfant qu’on doit intervenir. On ne peut pas tolérer que l’enfant soit retirée. L’enfant doit rester à l’école. Si on doit aller la chercher à la maison, allons-y ! »

Mêmes propos de la part de Christine Labrie, de Québec Solidaire : « On a entendu la Commission scolaire dire qu’il y avait eu plusieurs signalements. Dans la mesure où on savait qu’il y avait des problèmes à la maison, je m’explique mal comment on a pu décider de retirer cet enfant du milieu scolaire pour l’envoyer dans un milieu qu’on sait dysfonctionnel ».

« Je ne comprends pas comment cette décision a pu être prise. Je ne comprends pas comment on a pu penser que c’était une bonne idée de retirer l’enfant du milieu scolaire... »

LA LOI C’EST LA LOI

Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, on sort toujours la même excuse : c’est une question de ressources.

Ça prend plus d’argent et plus de personnel.

Effectivement, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé sont pressés comme des citrons.

Mais les problèmes ne sont pas toujours causés par un manque de fric. Parfois, c’est une question de jugement.

La juge qui a accordé une absolution inconditionnelle à la belle-mère qui avait été condamnée pour voies de fait contre la fillette ne manquait pas de ressources.

Elle manquait de jugement, point.

Idem pour le voisin qui a vu la fillette fouiller dans les poubelles pour se nourrir et qui n’a rien fait.

« C’est le parent qui a fait le choix de retirer l’enfant, s’est défendu Éric Racine, le directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, en entrevue à TVA, vendredi.

La commission scolaire a le devoir de respecter la décision des parents en ce qui a trait à l’éducation des enfants, car le parent est le premier responsable au niveau de l’éducation de l’enfant. »

Bref, nous, on applique la loi telle qu’elle est écrite et on ne se pose pas de questions.

Ce n’est pas un manque de ressources, ça.

C’est un manque de jugement !