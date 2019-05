Une chanson d’Ed Sheeran est maintenant une des plus populaires... lors des funérailles?

L’auteur-compositeur-interprète britannique rejoint les rangs des interprètes préférés des familles en deuil avec sa pièce Supermarket Flowers.

Il arrive au 6e rang des chansons les plus jouées dans des cérémonies funéraires britanniques.

C’est du moins ce que révèle un sondage britannique commenté dans le Guardian. Le quotidien britannique a aussi publié le top 10 des chansons préférées des Anglais pour les cérémonies funéraires.

Ed Sheeran avait justement écrit cette balade à la suite du décès de sa grand-mère. Les paroles expriment le point de vue de la mère de Sheeran.

Mais il n’est pas le seul à déloger des classiques. Le boys band irlandais Westlife arrive désormais au 8e rang avec You Raise Me Up.

Ce classement est établi par la plus grosse chaîne de salons funéraires en Angleterre, Co-Op FuneralCare. Chaque année, l’entreprise est responsable de plus de 100 000 funérailles dans le pays. Depuis 2002, elle répertorie les chansons les plus demandées pour les services funéraires.

Même si des changements de répertoire semblent se manifester, certains classiques semblent indélogeables. Sans surprise, le classique My Way interprété par Frank Sinatra trône toujours au sommet des chansons les plus populaires auprès des familles endeuillées.

Top 10 des chansons les plus demandées pour des funérailles en Angleterre

1. My Way – Frank Sinatra

2. Time to Say Goodbye – Andrea Bocelli and Sarah Brightman

3. Over The Rainbow – Eva Cassidy

4. Wind Beneath My Wings – Bette Midler

5. Angels – Robbie Williams

6. Supermarket Flowers - Ed Sheeran

7. Unforgettable – Nat King Cole

8. You Raise Me Up – Westlife

9. We’ll Meet Again – Vera Lynn

10. Always Look on the Bright Side of Life – Eric Idle

Cette étude étant britannique, il serait intéressant d’évaluer les résultats pour les pays francophones. Il est où le bonheur de Christophe Maé serait sûrement en pôle position...

Et vous? Quelle chanson aimeriez-vous que l’on fasse jouer à vos funérailles?