Une compétition de rénovations pour Kevin Raphael à CASA

MONTRÉAL – Déjà bien connu des adeptes de TVA Sports, Kevin Raphael aura aussi son émission sur la chaîne CASA à l’automne, une compétition intitulée «Viens voir mes rénos!».

Dans cette téléréalité au concept original, développée par Trio Orange et Québecor Contenu, trois équipes composées de gens du public ouvriront les portes de leur maison à leurs adversaires, avant et après des travaux de rénovation. Les participants devront ainsi accomplir des modifications d’envergure pour en mettre plein la vue et remporter la compétition.

En bon observateur, Kevin Raphael rendra visite aux concurrents, jaugera le boulot accompli dans les résidences et fera part de ses commentaires avec l’amusante répartie qu’on lui connait. CASA nous promet 13 épisodes d’une heure remplis de plaisir, de tension et d’émotion.

L’équipe de «Viens voir mes rénos!» est actuellement en période de recrutement de candidats allumés et déterminés, et désireux d’entreprendre des projets de rénovation chez eux ce printemps et cet été, pour prendre part au jeu. Le formulaire d’inscription est disponible au viensvoirmesrenos.ca.

Selon le plus récent coup de sonde de Numeris, CASA a obtenu une augmentation de 28 % de son auditoire cet hiver.