Ville de Québec: des surplus de 41,7 millions $ pour 2018

La Ville de Québec a doublé ses excédents de revenus en 2018, pour encaisser son plus important surplus en 10 ans, à 41,7 millions $.

Les revenus sont 4,1 % plus élevés que prévu, «suivant la vigueur de l’activité économique», révèle le rapport financier de l’année 2018, présenté lundi, quelques heures avant le conseil municipal.

Ce sont surtout les ventes d’immeubles et terrains qui ont permis de bonifier les revenus de la Ville. La vente de terrains municipaux a rapporté 24,2 millions $ de plus que prévu, dont 15,3 millions $ seulement pour la vente des terrains à Simons dans le secteur Chauveau, 7,7 millions $ pour la vente de terrains municipaux pour la réalisation d’un projet immobilier dans Lebourgneuf, et 2 millions de transactions dans le parc industriel de Beauport.

«C’est une année d’éléments extraordinaires», a indiqué la trésorière et directrice du Service des finances de la Ville.

Marché immobilier

Le marché immobilier a été meilleur qu’anticipé et on a connu une hausse des valeurs des maisons et un nombre de transactions plus élevé, a soutenu la Ville.

Les droits sur mutations immobilières ont été de 11,2 millions $ plus élevé que ce qui avait été budgété. La Ville a aussi engrangé 9,3 millions $ de surplus en revenus de placement, 3,2 millions $ en taxes et compensation tenant lieu de taxes et 8,6 millions $ en contributions volontaires des entreprises qui ont participé au Programme de remboursement volontaire.

Ce dernier a été mis en place à la suite de la Commission Charbonneau pour permettre aux firmes qui ont participé à des stratagèmes de collusion de rembourser aux villes des montants pour des contrats payés trop cher.

Les surplus seront en grande partie réaffectés. En effet, 30 millions $ iront à l’achat de terrains pour des fins industrielles et 5 millions $ seront injectés dans un fonds pour le programme Accès famille, qui permet aux familles d’accéder à la propriété.

En contrepartie, les dépenses ont aussi bondi de 27,8 millions $ par rapport aux prédictions, en raison des provisions pour indemnités, notamment les provisions concernant le litige de la quote-part d’agglomération.

Déneigement

Pour les portions d’hiver comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, la Ville n’a pas eu à piger dans sa réserve pour le déneigement, même si celui-ci a coûté 9,8 millions $ que prévu. Ces dépenses sont attribuables aux conditions météo «exceptionnelles», du fort volume de neige traité, du carburant supplémentaire pour faire fonctionner les équipements et de l’achat de sels et d’abrasifs. «Quand on a fait les projections à l’automne, déjà on anticipait un surplus. On l’a assumé à même les revenus de 2018», a noté Mme Pineault.

Quant à la dette, elle se chiffre à 1,58 milliard $. «On est un peu mieux que ce qui était projeté en 2011 dans le plan de gestion de la dette», a indiqué la trésorière, qui estime que la Ville sera en mesure de respecter son plan qui s’étend sur 10 ans.