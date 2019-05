GARNEAU, Aline Dignard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 1er mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Aline Dignard, épouse de feu M. Claude Garneau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 18h à 19h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Denys Langlois) et Linda (Yvon Martin); ses petites-filles: Marie-Claude Pagé (Luc Boies), Karine Pagé (Éric Potvin), Vanessa Dufour (Gabriel Langlois), ses arrière-petit-fils: Tommy et Samuel Potvin; ses belles-sœurs et beau-frère de la famille Garneau: Marie-Alice (feu Philippe Binet) et Laurent (Claire Bédard); ses cousines: Rita et Lucille Lavoie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, Dre Virginie Audet-Croteau, Dre Vicky Plante et Dre Anne Paquet. Merci au personnel et aux résidents du Manoir de Courville pour tous les bons moments passés en votre compagnie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds spécifiques de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél: 418-525-4385