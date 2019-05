MOISAN CANTIN, Yvette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Yvette Moisan, épouse de feu monsieur Alexandre Cantin. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 11h à 13h45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Moisan laisse dans le deuil ses enfants : Alain et Louise (Sylvain Bolduc); ses petits- enfants : Alex, Jane, Cynthia (Jessy Bélanger), Catherine (Loic Picard) et Nathaniel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Gabrielle Vézina (feu Damien Moisan), Germaine Cantin (feu Robert Cantin), Thérèse Cantin (feu Marcel Plamondon, Roger Gingras), Alexandrine (feu Roland Cantin), Adrienne (feu François Fiset), Emérentienne (Jean-Claude Robitaille) et Rose-Anna Jobin (feu Emilien Cantin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Moisan : Cécile (feu Gus Vachon), Robert (feu Maria Plamondon), Jean-Louis (feu Rolande Cantin), Thérèse (feu Julien Ethier), Florian, Normand, Damien et Gaston ; de la famille Cantin : Irma (feu Lauréat Ouellet), Robert (Germaine Cantin), Hilaire (feu Jeanne Marcotte), Amédée (feu Marie-Rose Moisan, feu Thérèse Fiset), Bruno (feu Lucille Beaupré), Emilien (feu Georgette Beaupré, Rose-Anna Jobin), Jeannette (feu Eddy Labarre) et Claire (feu Maurice Beaupré).