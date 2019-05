CANTIN, Yvette



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 30 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Yvette Cantin, fille de feu monsieur Georges Cantin et de feu dame Rosalie Voyer. Elle demeurait à St-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 12h à 13h45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Cantin laisse dans le deuil ses fils : René (Micheline Lévesque), Michel (Micheline Cantin), Réal (Gaétane Rochette), feu Yvon (Lise Benoît) ainsi que sa fille feu Danyelle; ses petits- enfants : Simon, Marie-Anne, Isabelle et Maude; ses arrière-petits-enfants : Rosalie, Évelyne, Hailey, Viktor et Béatrice; ses frères et sœurs : feu Georgette (feu Jean-Baptiste Rhéaume), feu Roland (Monique Paquet), Gisèle (feu Marius Côte), Madeleine (feu Roland Trudel), Jacqueline (feu Georges-Henri Girard), Claude (Jacqueline Genest), Pierrette et feu Carole, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.