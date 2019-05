Alain Vigneault devra choisir: Matt Murray ou Carter Hart?

L’équipe canadienne s’est dérouillée un peu, mardi en Autriche, lors d’un match préparatoire en vue du Championnat mondial de hockey, qui se mettra en branle vendredi.

Si l’entraîneur-chef Alain Vigneault avait l’occasion de se servir de ce match pour répondre à quelques interrogations, le Québécois s’est probablement mis à douter que le gardien Matt Murray puisse être l’homme de confiance lors du tournoi.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Dans une victoire de 7 à 5 du Canada contre la formation autrichienne, Murray a cédé quatre fois sur 15 lancers. Le jeune Carter Hart, qui sera d’ailleurs le gardien de Vigneault chez les Flyers de Philadelphie, s’est présenté devant le filet au troisième tiers, bloquant deux des trois tirs dirigés vers lui.

Le Canada a dominé la rencontre avec 50 lancers contre seulement 18, même si John Tavares n’était pas en uniforme. Les Québécois Jonathan Marchessault et Anthony Mantha ont chacun récolté un but et une mention d’aide dans ce match. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes ont par ailleurs décidé de jouer encore un peu, simulant une prolongation. L’Autriche a marqué aux dépens de Hart lors de cette période supplémentaire.

La formation canadienne entamera officiellement la compétition, qui se tiendra en Slovaquie, en affrontant la Finlande, ce vendredi. Outre Marchessault et Mantha, l’attaquant Mathieu Joseph et le défenseur Thomas Chabot sont les deux seuls autres Québécois dans l’équipe.