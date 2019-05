Anne-Marie Withenshaw s'est fait remplacer une hanche à 40 ans et raconte son expérience

Anne-Marie Withenshaw a tenu à raconter ses soucis de santé des dernières années dans un long message Instagram où elle dévoile avoir subi une opération pour le remplacement d'une hanche.

Âgée de seulement 40 ans, Anne-Marie Withenshaw a dû subir cette opération après des années de douleurs qui lui sont devenues insoutenables.

«Je boite visiblement depuis un an, je ne peux pas marcher plus de deux coins de rue sans avoir mal (merci, la poussette, de faire office de marchette), j’ai mal du côté gauche 24/7. Physio et Pilates 2 x semaine pour contrôler la douleur pendant ma grossesse et ensuite l’allaitement.»

L’animatrice et nouvelle maman de la petite Chloé a expliqué qu’elle avait été heurtée par une voiture et que cet accident était à l’origine de son mal.

«Tout ça, résultat de m’être fait frapper par une voiture en traversant la rue il y a 20 ans. Après ma première grossesse, on a découvert que la fracture de la cheville que j’avais subie à l’époque m’avait finalement rattrapée et que j’avais une hanche de 70 ans dans un corps de 34 ans», explique-t-elle.

Anne-Marie Withenshaw a souhaité partager ce message avec sa tribune afin de laisser savoir aux gens atteints de douleurs chroniques aux hanches qu’il existe des solutions. Elle promet également qu’elle fera des mises à jour sur sa guérison et ses progrès.

On lui souhaite bon courage!