Après la police, le fisc court après lui

Le labo clandestin qu’il exploitait avec un complice dans le quartier Pointe-Saint-Charles contenait non seulement du fentanyl – un opioïde 40 fois plus puissant que l’héroïne et responsable de plusieurs décès par surdose à Montréal – mais aussi du cristal meth et assez d’ingrédients pour fabriquer pour 3 millions $ de drogues de synthèse, de stéroïdes et de faux Viagra.