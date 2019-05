Avoir le courage de faire son examen de conscience

J’ai revécu une période sombre de ma vie en lisant les propos de cette femme qui ce matin vous racontait sa souffrance d’avoir découvert que sa sœur en qui elle avait une confiance absolue l’a trompée. Cette célibataire à qui elle confiait ses enfants en avait profité pour séduire son mari.

Pour comble de malheur, elle avait découvert cela le soir de Noël en les surprenant dans le sous-sol familial en train de s’embrasser. À part dire à sa sœur de ne plus remettre les pieds chez elle et avoir confronté son mari qui, sans nier cet écart de conduite, a prétendu que ce baiser en était un d’adieu, elle n’a plus rien fait pour aller au fond des choses. Et tout ce qu’elle trouve à dire dans les circonstances, c’est qu’elle « se sent bafouée par sa sœur ».

Comment peut-elle être aussi naïve et croire son mari sur parole ? Un baiser sur la bouche, c’est loin d’être un baiser d’adieu dans mon livre à moi. J’ai été trahie par ma sœur il y a 20 ans et je l’ai rayée de ma vie. Mais j’ai aussi rayé mon chum de ma vie. La responsabilité, ça se partage entre les deux fraudeurs. D’ailleurs dans mon cas, mon chum de l’époque était ensuite sorti avec ma sœur pendant une couple d’années avant de rompre.

Entre ma sœur et moi, la confiance n’est plus jamais revenue, mais je n’ai quand même jamais pardonné à mon ex cette minable incartade. Car voyez-vous, après avoir rompu avec ma sœur, il a eu le culot de revenir vers moi sous prétexte que j’étais véritablement la femme de sa vie. Il me prenait pour une folle dans une poche comme on dit.

Vous avez bien fait Louise de lui dire d’aller au fond des choses au moyen d’une thérapie suivie avec son mari. C’est le seul moyen de vérifier les sentiments véritables qu’ils ont l’un pour l’autre, même si je prédis que c’est impossible de pardonner un tel affront.

Anonyme