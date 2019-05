Bannie d'un voyage humanitaire scolaire sans remboursement

SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR – Une adolescente de Saint-Georges-de-Windsor, en Estrie, qui se dit victime d’intimidation a été chèrement punie en se faisant interdire de participer à un voyage humanitaire, sans remboursement, pour s’être faite justice elle-même.

Abygael achève son troisième secondaire à l’école secondaire de l’Escale, à Asbestos. Elle devait partir au Pérou le mois prochain avec un groupe d’étudiants, un voyage qu’elle prépare depuis deux ans.

«Je voulais y aller pour voir comment ils vivent, leur culture, vivre une expérience qui va me servir dans le futur et aussi pour être avec mes amies», a énuméré Abygael, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Or, la semaine dernière, suite à une crise de colère d’Abygael, l’école a décidé qu’elle n’accompagnerait pas le groupe. «Depuis le début de l’année, un garçon dans ma classe m’intimide. Je l’ai souvent signalé à un adulte, mais ça continue. Je n’en pouvais plus et j’ai dit au garçon ce que je pensais de lui», a expliqué l’adolescente.

Le directeur de l’école, Daniel Guillot, a mentionné que cet épisode est une des raisons qui explique la punition. « L’élève et le parent ont signé, au début du processus, un contrat dans lequel il est clairement écrit que le participant peut être exclu du voyage s’il ne maintien pas un bon comportement. Il y a eu plusieurs rencontres mentionnant qu’il devait y avoir une amélioration, mais malheureusement, sans résultat», a-t-il affirmé.

La mère d’Abygael, Nadia Lafrenière, dit ne jamais avoir été mise au courant des problèmes de comportement de son enfant. «J’aurais aimé qu’on m’avertisse qu’elle était en danger d’être expulsée du voyage. J’aurais pu lui parler et lui faire prendre conscience de la situation», a-t-elle déploré.

Mme Lafrenière dénonce aussi le fait que l’école ne lui remboursera pas les 1 350$ qu’elle et sa fille ont investi dans le projet, sans compter le passeport, les vaccins et le temps mis dans les activités de financement. « Ils nous ont redonné le billet d’avion. Mais elle ne peut pas aller au Pérou toute seule à 15 ans! Et moi, je n’ai pas les moyens d’aller au Pérou. Le billet est perdu», déplore la mère.

Le directeur indique qu’il ne peut pas y avoir de remboursement, car le retrait d’une élève ne diminue pas les frais du voyage pour l’école.