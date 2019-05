Capitales: un double-gagnant du March Madness à l'essai

QUÉBEC - Les Capitales de Québec ont invité Tyler Olander à leur camp d’entraînement, un gaillard de 6 pi 9 po et 280 lb, dans le but d’élever la compétition d’un cran au monticule. L’artilleur a joué au niveau recrue avec l’organisation des Blue Jays de Toronto et s’est également démarqué au basketball en gagnant deux March Madness avec les Huskies de l’Université du Connecticut dans la NCAA.

«C’est un gros bonhomme qui est très athlétique apparemment, donc c’est intrigant. Il n’a pas beaucoup d’expérience comme lanceur. On doute que ce sera un projet, mais en même temps si ça clique le moindrement on souhaite faire quelque chose avec lui», a lancé le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini.

La formation québécoise de la Ligue Can-Am de baseball indépendant a également embauché le releveur de 24 ans Max Kuhns, tout récemment libéré par l’organisation des Mets de New York, qui l’avait sélectionné au 21e tour du repêchage des ligues majeures en 2016.

«Il arrive ici avec un C.V. très intéressant. Il a eu de très bons chiffres partout où il est passé. C’est un gars qui a beaucoup d’expérience pour une recrue. Il peut lancer en fin de match et on est confiants qu’il peut nous aider dans ce rôle», a affirmé Scalabrini.

Un premier test

Les Capitales renoueront enfin avec l’action mercredi soir alors qu’ils disputeront leur premier match hors-concours face aux Blacksox, dès 19 h 30 au Stade Canac. Les Blacksox sont un groupe de joueurs qui s’entraînent à l’année pour jouer le plus de matchs possible et éventuellement, obtenir un contrat d'une équipe professionnelle. Il y a déjà eu des joueurs qui ont emprunté ce chemin et qui ont atteint le baseball affilié.

«Les joueurs se forcent pour essayer de nous impressionner. Ce sont tous des joueurs qui ont joué au niveau professionnel qui travaillent à l’année pour suivre leur rêve», a indiqué le gérant des Capitales à propos de leurs adversaires.

Les billets seront en vente au coût de 2 $ pour ceux qui désirent assister à la rencontre.