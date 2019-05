Céleste Dao retourne à l’Omnium des États-Unis

Pour la deuxième année de suite, Céleste Dao a réussi son pari. La golfeuse québécoise s’est qualifiée pour l’Omnium féminin des États-Unis en méritant son billet vers Charleston en prolongation. Et de surcroît, elle a défait une autre Québécoise.

Les conditions climatiques n’ont laissé aucune chance à la trentaine de compétitrices réunies au TPC Boston, à Norton au Massachusetts, dimanche et lundi. Si bien que les trois meneuses à l’issue de 36 trous avaient affiché un score cumulatif de +8.

Mise à l’épreuve par les conditions détrempées et les vents, Dao partageait la tête avec Valérie Tanguay, de Saint-Hyacinthe, et l’Américaine Mia Landegren. Elle les a surpassées au second trou de prolongation avec une splendide approche de 80 verges qui a terminé sa course à un pied du fanion.

L’aide de papa

C’en était fait pour l’oiselet et elle repartait de Norton avec le seul billet disponible vers le 74e Omnium féminin des États-Unis qui aura lieu au prestigieux club de golf de Charleston, en Caroline du Sud, du 30 mai au 2 juin.

« Après ma première ronde dimanche, je ne croyais pas vraiment en mes chances, car je sentais qu’avec mon jeu, j’étais trop loin de la tête, a raconté Dao en entrevue avec Le Journal au lendemain de son exploit, mardi matin. J’étais un peu découragée, mais finalement, la météo a fait en sorte que je n’accusais pas un gros retard.

« Mon père m’a aidée à retrouver ma concentration, a enchaîné celle qui était épaulée par son paternel, Duc, qui agissait comme cadet. J’ai vraiment bien joué sur le neuf de retour. J’ai pris des décisions intelligentes, j’ai calé de très longs roulés et j’ai fait un oiselet pour finalement gagner. »

Amatrice évoluant sur l’équipe nationale junior, Dao goûtera donc à nouveau à l’euphorie du grand rendez-vous de golf féminin aux États-Unis. Rappelons que l’an dernier, elle avait participé à l’Omnium américain qui avait lieu au club de golf Shoal Creek en Alabama. Le stress avait fait des dommages alors qu’elle avait plié bagage après deux rondes au-dessus de 80.

Expériences enrichissantes

Cette fois, la jeune golfeuse de 18 ans sait à quoi s’attendre. Celle qui a aussi goûté à l’Omnium canadien féminin à Régina l’été dernier est plus mature, plus forte physiquement et mieux outillée sur le parcours.

« J’ai appris à mieux gérer mon stress et mes émotions avec la psychologue de l’équipe canadienne. Je ne suis pas une fille stressée de nature, mais lors des premières expériences, c’est différent. Si je peux bien gérer la nervosité, je serai satisfaite de ma semaine à Charleston », a expliqué la multiple championne québécoise.

Cet hiver, elle a peaufiné son élan en procédant à quelques changements. Le tout, dans l’objectif d’améliorer ses performances à long terme. C’est pourquoi cette qualification à un événement d’envergure, le second tournoi majeur au calendrier féminin, est en quelque sorte une surprise. Elle a entre autres modifié ses trajectoires, afin de mieux travailler ses balles et travailler son point d’impact en générant plus de vitesse.

Parmi les résultats observés, celle qui mesure 5 pi 8 et pèse 128 livres bien comptées propulse sa balle à plus de 260 verges avec son bois de départ. À titre comparatif, 80 golfeuses de la LPGA maintiennent une moyenne de coups de départ supérieure à 260 verges. Sur les longs parcours du US Open, la distance est une arme importante.

« Comme je suis à l’aise sur les verts rapides, si je peux bien jouer des tertres de départ, je vais pouvoir attaquer les fanions et baisser mes scores », a-t-elle indiqué avant de sauter dans l’avion pour la Colombie-Britannique afin de se préparer pour les prochaines semaines.