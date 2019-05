Gel ou baisse de taxes, «une fausse bonne idée», selon Normand

Le vice-président du comité exécutif estime que le gel de taxes proposé par l’opposition pour utiliser les surplus budgétaires de la Ville de Québec est «une fausse bonne idée».

D’entrée de jeu du comité plénier qui étudie en détails le rapport financier 2018 de la Ville de Québec mardi matin, le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a attaqué la proposition du chef de l’opposition, Jean-François Gosselin.

Ce dernier proposait lundi d’utiliser les surplus de 41,7 millions $ dégagés lors de l’exercice financier 2018 pour geler les taxes résidentielles et commerciales.

«C’est une fausse bonne idée de redistribuer des sommes non récurrentes pour des besoins récurrents comme des baisses de taxes», a exprimé M. Normand. Selon le v-p du comité exécutif, cette décision aurait des impacts négatifs sur l’équilibre atteint par la Ville et qui lui vaut une bonne cote de crédit.

Il rappelle que les surplus sont issus d’événements exceptionnels et non récurrents comme des ventes importantes de terrains et des hauts revenus d’intérêts.

La veille, M. Gosselin suggérait de retourner l’argent aux contribuables sous forme de gel de taxes, en 2020, et de réinvestir une somme de 25 millions $ dans les divers projets qui ont été coupés dans les arrondissements lors de l’adoption du programme triennal d’immobilisations en décembre.

«On a une chance en or de démontrer aux commerçants et aux citoyens qu’on peut leur redonner leur argent. L’idée, c’est de remettre l’argent dans leurs poches», avait-il plaidé.