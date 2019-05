ICI Première : Patrick Masbourian succède à Alain Gravel

MONTRÉAL – Plusieurs l’avaient prédit : c’est Patrick Masbourian qui succédera à Alain Gravel dans le siège d’animateur de l’émission matinale d’ICI Première à l’automne.

Le principal intéressé, qui s’est dit à plusieurs reprises ému et honoré, a rencontré les médias mardi matin, en compagnie de Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada, dans le studio qui deviendra sa résidence secondaire dès le 19 août prochain. Un environnement qu’il connaît déjà somme toute bien pour avoir piloté quelques éditions estivales de «Gravel le matin» dans les dernières années.

Avec l’arrivée de Pénélope McQuade dans le créneau de 9 h à 11 h 30, en remplacement de Catherine Perrin et «Médium large», le visage des avant-midi d’ICI Première changera radicalement à la rentrée. Il se rajeunira un brin, Masbourian et McQuade se trouvant tous deux au tournant de la cinquantaine. «Gravel le matin» prendra fin le 21 juin après quatre ans en ondes.

«On veut rejoindre le public que nous avons et l’élargir aussi. On ne veut pas aller chercher un public différent, mais consolider la place qu’on a. L’auditoire évolue», a affirmé Caroline Jamet.

Diversité

Le rendez-vous que mènera Patrick Masbourian du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 9 h, ne porte pas encore de titre, mais on sait qu’il se bâtira sur les mêmes fondations que toute tribune du genre : actualités locales, nationales et internationales, météo, circulation, sport et culture. Un intervenant supplémentaire se joindra à la table ronde quotidienne pour jaser santé et société.

Le nouveau capitaine choisira ses collaborateurs, dont l’identité sera révélée prochainement. Masbourian aimerait pouvoir compter sur l’apport de spécialistes dans certains domaines, comme la culture, donner plus de place à la musique et peut-être repenser le segment de la revue de presse. Dominique Depatie sera affectée à la réalisation, après quelques saisons passées à la console de «Médium large».

«On veut être en phase avec les préoccupations des gens, renforcer le lien avec l’auditeur», a résumé Masbourian.

Un mot d’ordre revient souvent dans les propos de Patrick Masbourian lorsqu’il anticipe le contenu et les personnes qu’il souhaite mettre de l’avant tous les jours: la diversité.

«C’est quand même un Masbourian qui va animer l’émission du matin, a-t-il souligné. On veut travailler là-dessus, être le reflet du Montréal de 2019-2020. Ça va passer par moi, et par l’équipe qu’on va bâtir. Ce n’est pas juste dans les visages et les noms, mais aussi dans le choix des sujets», s’est enthousiasmé le communicateur d’origine arménienne, qui a raconté avoir grandi avec les Jacques Languirand, Joël Le Bigot et Pierre Bourgault qui ont fait les beaux jours de Radio-Canada Première.

Papa de quatre enfants, Patrick Masbourian s’est assuré de pouvoir compter sur le support de sa conjointe avant d’accepter l’offre que lui tendait Radio-Canada.

«Si ma conjointe avait dit non, j’aurais dit non. C’est une décision qui se prend à deux», a tranché celui qui envisage aussi avec beaucoup de fébrilité le déménagement dans la nouvelle maison vitrée de l’institution publique, dans les mois à venir.

Un monument ?

Patrick Masbourian s’est fait connaître du grand public en participant à «La Course Europe-Asie», l’une des déclinaisons de «La Course destination monde», qu’animait Michel Désautels, en 1990-1991.

Il a ensuite roulé sa bosse à la télévision («La fin du monde est à 7 heures», «La revanche des Nerdz», «Le génocide arménien... 100 ans de solitude» aux «Grands Reportages», etc.) et, depuis 2006, à ICI Première, où il a notamment été aux commandes de «La route des 20» et des «Éclaireurs».

Quant à l’incontournable course aux cotes d’écoute, Patrick Masbourian et Caroline Jamet ne se lancent pas le défi de surpasser Paul Arcand et le 98,5, visant plutôt, pour l’instant, à rallier le plus vaste auditoire possible.

«Paul Arcand est un monument de la radio, un communicateur exceptionnel. Est-ce que je fais partie de la même race ? C’est le temps qui va nous le dire», a hasardé Patrick Masbourian.