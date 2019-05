«Il me manque la coupe Stanley» - Michel Therrien

Le 14 février 2017. Même si le Canadien de Montréal occupe le premier rang de la section Atlantique, Marc Bergevin, désireux d’offrir un nouveau souffle à son équipe, congédie l’entraîneur-chef Michel Therrien.

Il faut dire que le Tricolore traverse une séquence difficile. Le club a perdu six de ses sept derniers matchs et peine à aligner les gains à domicile.

Malgré ce renvoi, autant les experts que les amateurs s’entendent pour dire que Therrien n’a pas à quitter la tête basse. Après tout, aucun entraîneur-chef du Bleu-Blanc-Rouge n’avait conservé son poste aussi longtemps que le Québécois depuis Scotty Bowman dans les années 1970.

Deux ans plus tard, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le Canadien est maintenant dirigé par Claude Julien et Michel Therrien, lui, vient tout juste de se joindre aux Flyers de Philadelphie à titre d’entraîneur adjoint.

En entrevue à «JiC», sur les ondes de TVA Sports, ce dernier s’est dit très heureux d’obtenir ce nouveau départ.

«Retourner dans la Ligue nationale représente pour moi une très belle opportunité. Je suis très heureux.»

Beaucoup de respect pour Vigneault

Chez les Flyers, Therrien sera l’adjoint d’Alain Vigneault qu’il connaît bien et qu’il respecte beaucoup.

«Je le porte en haute estime. Il est selon moi l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue. Il est toujours bien préparé. Je le trouvais extrêmement difficile à affronter à l’époque.»

Pourquoi pas la KHL?

Le nouvel employé des Flyers ne s’en cache pas : il a reçu plusieurs offres de la KHL et du continent européen. Pourquoi a-t-il donc arrêté son choix sur la LNH?

«Il nous manque, à Alain et moi, une coupe Stanley. Il a atteint la finale à deux reprises et j’ai fait de même à une occasion. Cependant, nous ne sommes pas parvenus à soulever la coupe. Nous voulons maintenant y arriver ensemble.»

«Chez les Flyers, j’aurai l’occasion de travailler avec un excellent groupe de joueurs. J’ai très hâte de travailler avec les gars. On va tout faire pour se qualifier en éliminatoires et après, vous le voyez cette année, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver.»

Un rôle différent

Habitué d’occuper le rôle d’entraîneur-chef, comment Therrien compte-t-il travailler en tant qu’adjoint?

«Mon rôle n’est pas si compliqué que ça. J’ai toujours aimé donner des suggestions et c’est exactement ce que je vais faire chez les Flyers. Alain Vigneault est un gars qui sait ce qu’il fait. Je vais là-bas pour l’épauler et pour partager mon expérience.»

Un pas de recul?

Il y aura toujours des langues sales dans le milieu du sport. En apprenant la nouvelle de son embauche à Philadelphie, certains ont tout de suite parlé d’un recul pour Michel Therrien, qui passait ainsi d’un poste d’entraîneur-chef à celui d’adjoint.

L’ancien entraîneur du CH ne s’en formalise toutefois pas tellement.

«Je fais ce que j’aime! J’aime être dans l’entourage d’une équipe de hockey. La flamme est toujours là et j’ai l’opportunité de gagner et d’apporter quelque chose à une organisation déjà très bien dirigée. Il s’agit d’une belle chance pour moi.»