La nouvelle vie d’Olivier Fortier

Après avoir mis fin à sa carrière en 2013, le Québécois Olivier Fortier a complété un baccalauréat en droit et agit maintenant à titre d’agent de joueurs pour la firme Momentum.

L’ancien choix de troisième tour du Canadien de Montréal en 2007 prodigue maintenant ses conseils à de jeunes hockeyeurs prometteurs comme Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, ou encore Jakob Pelletier, des Wildcats de Moncton, un possible choix de premier tour en 2019.

«C’est mon rôle numéro un au sein de l’agence, a expliqué celui qui épaule également différents joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), en entrevue au réseau TVA Sports. Le parcours que ces jeunes sont en train de vivre et vont vivre dans les prochaines années, j’ai eu la chance de le vivre il n’y a pas si longtemps.»

«Mon rôle, c’est de les préparer pour chaque étape, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup d’enjeux, beaucoup de pression et d’émotions. Il peut y avoir des embûches durant une carrière.»

Parmi les joueurs déjà établis dans la LNH que Fortier représente, on retrouve le gardien de Lightning de Tampa Bay Louis Domingue, et ses coéquipiers Cédric Paquette et Mathieu Joseph ainsi qu’Antoine Roussel, des Canucks de Vancouver.

Même s’il n’a jamais percé la formation d’une équipe de la LNH, Fortier a connu un beau parcours professionnel, principalement dans la Ligue américaine. C’est en se basant sur cette expérience qu’il accompagne ses clients.

«Je suis un joueur de hockey, qui a joué au niveau professionnel, a-t-il dit. C’est mon milieu. Je demeure un joueur de hockey en dedans de moi. Ça me fait plaisir de les représenter. J’ai la vision d’un joueur de hockey.»